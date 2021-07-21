 

В России вышел патент на новое противовирусное средство

21.07.2021, 16:14, Разное
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Столичная группа ZEST R&D по созданию инноваций выпустила и запатентовала современную маску ZestShield, которая предназначена защищать ЛОР-органы от вирусов.
Авторы маски уверяют, что во время ее ношения абсолютно исключено заражение любыми респираторными инфекциями (и COVID-19 не является исключением) при непосредственном контакте с зараженным человеком. Прежде всего, такая защита необходима для работников, находящихся в «красных зонах».

Маска значительно отличается от обычных, так как представляет собой защитный шлем, оснащенный системами герметизации и фильтрации с электрическими вентиляторами. Эти приспособления «продувают» воздух через специальные фильтры, тем самым беспрерывно облегчая функции дыхательной системы в течении 5-6 часов. Затем требуется подзарядка.

Новшество 3 дня тестировалось самарскими врачами и другими медработниками при поддержке Самарского государственного медицинского университета. Первая партия масок уже производится, но пока малой серией.

Источник: expert.ru



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