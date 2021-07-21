Профессор вирусологии Чепурнов развеял миф о лечении COVID-19 полынью

Ранее были обнародованы результаты научного исследования, которые утверждали, что в борьбе с COVID-19 может помочь экстракт полыни. По словам профессора вирусологии Александра Чепурнова, это миф, так как самостоятельное лечение этим растением способно навредить человеку.

В полыни присутствуют соединения, которые небезопасны для организма. Об эффективности экстракта говорят исследователи из США и Китая, а также европейские специалисты. Кроме этого, отечественные эксперты также знают о вытяжке из этого растения, которая обладает противовирусным эффектом. Александр Чепурнов не исключает, что в будущем специалисты создадут в лабораторных условиях препарат против COVID-19 на основе природных компонентов. Однако он призывает людей не заниматься самолечением на основе информации, которая распространяется в Сети. Это может быть очень опасно для здоровья.

Коллегу поддержал Сергей Токарев, который является главным внештатным специалистом Минздрава РФ. Он напомнил, что полынь продемонстрировала хороший эффект только в лаборатории. Поэтому, сначала необходимо провести клинические исследования. Растение небезопасно для человека, поэтому могут быть различные побочные эффекты.

Источник: ura.news