 

Результаты сердечных тестов могут указать на риск смерти у пациентов с коронавирусом

21.07.2021, 16:14, Разное
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Ученые установили, что на повышенный риск смерти пациентов с коронавирусом могут указывать результаты сердечных тестов. Такие выводы они сделали после проведения научной работы. Ее материалы обнародованы в Европейском журнале клинических исследований.
Специалисты наблюдали за пациентами, которые попадали в больницы Италии с подтвержденным коронавирусом. 16,1% из них в течение 48 часов после госпитализации прошли трансторакальную эхокардиографию. Смерть в стационаре наступила у трети заболевших COVID-19.

С летальным исходом связан острый респираторный дистресс-синдром и низкая фракция выброса левого желудочка. По словам медиков, данные клинические параметры могут определить степень серьезности развития заболевания.

Источник: ufatime.ru



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