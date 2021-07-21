Результаты сердечных тестов могут указать на риск смерти у пациентов с коронавирусом

Ученые установили, что на повышенный риск смерти пациентов с коронавирусом могут указывать результаты сердечных тестов. Такие выводы они сделали после проведения научной работы. Ее материалы обнародованы в Европейском журнале клинических исследований.

Специалисты наблюдали за пациентами, которые попадали в больницы Италии с подтвержденным коронавирусом. 16,1% из них в течение 48 часов после госпитализации прошли трансторакальную эхокардиографию. Смерть в стационаре наступила у трети заболевших COVID-19.

С летальным исходом связан острый респираторный дистресс-синдром и низкая фракция выброса левого желудочка. По словам медиков, данные клинические параметры могут определить степень серьезности развития заболевания.

Источник: ufatime.ru