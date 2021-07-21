 

В Госдуме предложили ввести предельную долю расходов на услуги ЖКХ

21.07.2021, 16:08, Разное
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В Госдуму внесен законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ярослав Нилов и другие депутаты предложили установить предел выплат по ЖКХ относительно совокупных доходов семьи в 15%.

По мнению Нилова, необходимо дополнить статью 159 Жилищного кодекса РФ новой частью. Авторы законопроекта заметили, что в настоящий момент складывается ситуация, когда в субъектах РФ с высоким уровнем жизни граждане платят меньше, чем люди, живущие в регионах с меньшими доходами граждан.

Например, в Москве, где сейчас прожиточный минимум пенсионера составляет почти 13,5 тысячи рублей, региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ равен 10%, а в Московской области при 10 648 рублях – 22%. Это отмечается в пояснительной записке документа.

“Доходы людей, как бы ни старался в отрисовке показателей Росстат, падают, равно как и их покупательная способность”, – написал в своем телеграм-канале Нилов.

Депутат считает, что данный законопроект позволит централизованно придержать в регионах планку местных стандартов и поддержать малообеспеченных граждан. Также снизится число неплательщиков жилищно-коммунальных услуг, предполагают авторы документа.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что россияне массово пожаловались на некорректные платежки за ЖКХ. Люди получают квитанции с долгами, которые уже погашены или не существовали вовсе. Исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль” Сергей Сохранов попытался объяснить, почему так происходит.



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