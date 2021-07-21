России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио

Почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Больше половины россиян (57%) верят, что наши спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что РФ займет второе или третье место», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Еще 16% опрошенных считают, что РФ претендует на четвертое-пятое места, а каждый десятый полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей. По мнению россиян, наилучшие шансы у спортсменов из РФ завоевать медали в плавании – 15%, легкой атлетике – 12%, гимнастике – 12%, синхронном плавании – 10%, и художественной гимнастике – 7%.

Также абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

Уточняется, что всего 77% россиян знают о том, что в июле-августе этого года состоятся Олимпийские игры в Токио, 22% об этом не знают.

«Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта; 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады», – добавляется в сообщении.

Также среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика – ее назвали 33%, водные виды спорта – 31%, художественная гимнастика – 23%, футбол – 15% и волейбол – 14%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%.

Напомним, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную РФ по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин.