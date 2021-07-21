В РФ отменили обязательные штампы о браке в паспорте

Правительство РФ выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.

В частности, теперь в документе обязательно должны проставляться только прописка и отношение к воинской обязанности. При этом загс больше не сможет без разрешения гражданина внести в паспорт данные о детях, а также заключенных и расторгнутых браках, передает «Московский комсомолец».

Ранее необязательными были только штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Отмечается, что юристы прогнозируют волну квартирных афер после введения новых правил, поскольку собственник жилья сможет продать недвижимость, не поставив в известность супруга. Проверить факт нахождения продавца в браке будет невозможно. В случае, если обманутый супруг подаст иск к покупателю и оспорит сделку, последний потеряет купленную недвижимость.

Ранее в Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманным путем завладели пятью квартирами умерших горожан и причинили ущерб городу на 24 млн рублей. Они оформляли поддельные свидетельства о заключении брака с умершим собственником квартиры.