Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей в полете

Пилот Анатолий Прытков, который посадил Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал об отказе двигателей на высоте 2450 метров.

«Поднялись мы на 80 эшелон, это соответствует высоте 2450 метров, у нас произошел отказ двух двигателей. После выхода из облачности, потому что в облачности присутствует обледенение, запуск двигателей не рекомендуется…Так что мы вышли из облаков и приступили к запуску двигателей, запуск у нас не удался», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что после этого с воздуха выбрали площадку для посадки и посадили судно.

«И в процессе посадки сибирская болотная местность сыграла как аэрофинишер. То есть мы коснулись земли, начали погружаться, передняя стойка начала зарываться как плужок… (Самолет) уперся носом, погасил скорость и опрокинулся. Опять же мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии», – рассказал пилот.

Прытков добавил, что после посадки самолет опрокинулся и все зависли на ремнях. При этом не происходит разлива топлива. По словам пилота, после того, как он отстегнулся, началась эвакуация людей. Вместе с экипажем проводить эвакуацию помогал одни из пассажиров по имени Роман.

«Главное… смотрел что… пассажиры эвакуированы. Все – это правило капитана – самолет покидает последним», – добавил командир экипажа.

Ранее Прытков заявил, что просто выполнял свою работу и героем себя не чувствует.

Напомним, самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу утром, совершал рейс из города Кедрового в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе двое детей и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку в тайге после отказа одного из двигателей. Все находившиеся на борту люди живы. У КВС Анатолия Прыткова, предварительно, перелом ноги. Второй пилот, 32-летний Фарух Хасанов не пострадал. Позже он подтвердил, что у самолета отказали оба двигателя после взлета. Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («Сила»), самолет которой совершил жесткую посадку в тайге, выплатит пассажирам по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.