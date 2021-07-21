Не все взятки гладки

Гатчинские чиновники грозили увольнением директору школы, но сами оказались под ударом силовиков.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ, в которых рассказывалось о том, что директору школы в поселке Лукаши Гатчинского района Максиму Миронкову угрожают увольнением за отказ принимать некачественный ремонт в учебном заведении. Миронков не испугался угроз. Более того, пояснил о возможных фактах коррупции в районной системе образования. Информация подтвердилась, но в следственных органах предполагают, что главные события еще впереди.

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Ленобласти совместно с оперативниками региональной ФСБ задержали чиновника, причастного к ремонтам в школах и детсадах Гатчинского района, на месте преступления с поличным. По сообщению СУ СК РФ по Ленобласти, вечером 16 июля у дома на Красносельском шоссе в Гатчине начальник отдела закупок Гатчинского районной администрации получил взятку в размере 150 тысяч рублей от бизнесмена одной из компаний за то, что гарантировал выбор его компании в качестве подрядчика на нескольких объектах и беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной процедуры для заключения госконтрактов.

Подозреваемого процессуально задержали на двое суток. 18 июля в Гатчинском городском суде обвинение ходатайствовало о заключении чиновника под стражу на два месяца, однако суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест.

В ходе судебного заседания прозвучали фамилии Георгия Васильева (начальник отдела закупок районной администрации) и индивидуального предпринимателя Артема Захарова.

Артем Захаров. Фото из соцсетей

Артем Захаров — не только преуспевающий бизнесмен, но еще и помощник депутата областного ЗакСа от «Единой России» Сергея Коняева. С 2020 года, по данным СПАРК, ИП Захаров часто становился подрядчиком при выполнении ремонтных работ в образовательных учреждениях Гатчинского района. За полтора года он получил госконтракты на ремонтные работы в гатчинском лицее № 3, в Сиверской гимназии, в Никольской, Кобраловской, Кобринской и Лукашевской школах. Только в последнем образовательном учреждении предпринимателю поручили работ на 5,8 млн рублей, а в совокупности по всем объектам — на несколько десятков миллионов.

По информации «Новой», можно предположить, что не все ремонты ИП Захарову удалось выполнить хорошо и своевременно не только на бумаге, но и на деле. Однако только в школе в Лукашах директор отказался принимать у подрядчика и оплачивать работы, качество которых не устроило ни его, ни родителей учеников, ни специалистов (Максим Миронков заказал и из собственного кармана оплатил независимую экспертизу).

После отказа, по словам руководителя учебного заведения, районные чиновники поставили его перед выбором: либо он подписывает все, что требуют, либо уходит с должности по собственному желанию.

Школа сдана после ремонта. Фото: Михаил Масленников, специально для «Новой газеты»

Фото: Михаил Масленников, специально для «Новой газеты»

Директор не согласился ни на один из вариантов. В ответ, как говорит Миронков, ему позвонили из областного комитета по образованию и пообещали его «уволить по статье, с которой в Ленинградской области больше никуда работать не возьмут». Возможно, так бы и случилось, если бы после огласки конфликта в СМИ в ситуацию ни вмешались СУ СК РФ по Ленобласти и Гатчинская городская прокуратура (тоже с 9 июля ведет проверку исполнения контракта по реновации Лукашевской средней школы).

Получить комментарии Артема Захарова «Новой» не удалось: с 16 июля бизнесмен и помощник депутата отключил все телефоны.

Уголовное дело в отношении Георгия Васильева по ст. 290 ч. 3 УК РФ «Получение взятки» районный отдел СК по Гатчине возбудил в тот же день.

Директор школы Максим Миронков отказался принимать ремонт. Фото: Михаил Масленников, специально для «Новой газеты»

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ СК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям коррупционного характера».

Подозреваемого процессуально задержали на двое суток. 18 июля в Гатчинском городском суде обвинение ходатайствовало о заключении чиновника под стражу на два месяца. Однако суд избрал в качестве меры пресечения Васильеву домашний арест.

К зданию суда в воскресенье вышли с пикетом родители учеников Лукашевской средней школы. В руках они держали плакаты со словами «Требуем дальнейшего расследования». Накануне задержания Георгия Васильева мамы школьников побывали на приеме в администрации президента РФ. По их словам, сегодняшние события — во многом итог битвы родителей за школу в Лукашах.

«Многие документы, с которыми сегодня работает следствие, именно нами были переданы в администрацию президента, а оттуда, по нашим сведениям, — в Следственный комитет, — рассказала «Новой» представительница родительского комитета Лукашевской средней школы Милана Гусева. — Коррупционные схемы никогда не замыкаются на одного человека, мы знаем всю цепочку, поделились своими знаниями и надеемся, что дальнейшие задержания по этому делу не за горами».

Фото: Михаил Масленников, специально для «Новой газеты»

Нина Петлянова

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