 

“Курил, был блондином”. 48-летний супруг Билык Ахмадов показал, как выглядел 19 лет назад

21.07.2021, 15:24, Новости дня
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“Я курил, был блондином и таким худым, что ветром могло сдуть”, – подписал он снимок.

Скриншот:aslanahmadov / Instagram
Контекст:

Ахмадов – единственный официальный муж Билык. Супруги жили в гостевом браке – Ахмадов живет и работает в России. 9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. В июне Билык уточнила, что развод состоится летом во время приезда Ахмадова в Украину. “Аслан – очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине”, – заявила артистка. Официального заявления о разводе певица пока что не делала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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