“Рівнеазот” не сообщило спецслужбам и властям об аварии. Это станет предметом отдельного расследования – мэрия

“Работники ГСЧС самостоятельно, без вызова выехали на место происшествия. А на линию 102 поступил вызов не от специалистов или работников химического предприятия, а от неизвестного лица. Это станет предметом отдельного расследования: почему не сработала система оповещения и почему соответствующие службы не были проинформированы”, – написал Третяк.

Он также анонсировал проверку “химически опасных предприятий города и потенциально опасных объектов с массовым пребыванием людей”.

https://www.facebook.com/tretyak.rivne/posts/325371039302800

Контекст:

20 июля на заводе “Рівнеазот”, расположенном в селе Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.

После выброса нитрозных газов на “Рівнеазоті” главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал “закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется”. “Но пока она в пределах нормативных уровней”, – отметил он.

Предварительная причина аварии – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Предприятие “Рівнеазот” в 2011 году оно вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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