 

В Instagram появилась функция, при помощи которой можно ограничить демонстрацию неприемлемого контента

21.07.2021, 15:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется”, – говорится в сообщении.

Под неприемлемым контентом подразумеваются посты сексуального характера или те, которые содержат насилие.

Выбрав необходимые настройки, пользователи смогут сами решать, какое количество подобного контента будет отображаться в их ленте.

Для этого необходимо выбрать “Настройки” – “Учетная запись” – “Ограничить потенциально неприемлемый контент”.

При этом возможность увеличить объемы демонстрируемых неприемлемых постов будет доступна только пользователям старше 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Названы самые бюджетные направления для туризма по России

28.06 / Фесенко о предписании главы НАПК о назначении Витренко: Безусловно, это говорит об определенных политических амбициях Новикова

04.06 / В Воронежской области трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома

10.04 / Захарова оценила годовые траты США на русофобию и синофобию

25.02 / Россия призвала Латвию отреагировать на кражу пушки с мемориала ВОВ в Екабпилсе

21.02 / Россия оказывает на Украину давление по трем направлениям – генерал Романенко

06.08 / Лукашенко рассказал о возникновении «кликухи» «последний диктатор Европы»

28.04 / Яценюк: Запад заинтересован в том, чтобы Украина показала историю успеха

08.10 / Вашингтонские эксперты: США нужен дипломатический контакт с Россией

21.04 / Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика