 

“У нас любовь”. Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга

21.07.2021, 15:24, Новости дня
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“На первый взгляд может показаться, что Голди не особо рада меня видеть, но это не так. У нас любовь”, – написала Мишина в Instagram-сторис и приложила свое фото с собакой.

На снимке 32-летняя актриса сидит в бикини на траве и пытается обнять собаку.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”. При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте.

Сейчас и Мишина, и Эллерт отдыхают в оккупированном Крыму, но по отдельности друг от друга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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