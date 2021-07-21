Начальник ГИБДД России рассказал подчинённым о вреде позолоты на унитазах

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал Михаил Черников обратился к подчинённым с просьбой удалить позолоту с сантехнических изделий.

По его словам, это не только безвкусно, но и вредно для здоровья.

По первому образованию генерал Черников – инженер-строитель. Он закончил Красноярский инженерно-строительный институт. Поэтому с материаловедением он знаком не понаслышке. Генерал предостерёг офицеров ГИБДД от использования сплавов золота, содержащих вредные примеси.

– При золочении сантехники используются износостойкие сплавы золота, в которых собственно золота максимум половина, а чаще треть. Остальное – это лигатура, придающая сплаву устойчивость. Там может быть токсичный оксид меди и даже следы ртути. Опасно контактировать с такими материалами, – рассказал генерал.

С современной сантехникой человек соприкасается чрезвычайно плотно. Поэтому всегда есть риск диффузии опасных молекул в кожу и жировую ткань. В этом плане керамический унитаз гораздо безопаснее. Не обошёл Михаил Черников и вопросов эстетики:

– Офицеру ГИБДД, как человеку обеспеченному, должен быть присущ строгий вкус, как в одежде, так и в убранстве дома. Позолота и разные там фрески на стенах – это больше свойственно тем, с кем мы должны круглыми сутками бороться с оружием в руках. Поэтому золотые унитазы прошу убрать незамедлительно, – сказал он.

Неизвестно, какие именно аргументы подействовали на офицеров, но руководителей минимум 35 региональных Госавтоинспекций видели в магазинах элитной сантехники, где они выбирали унитазы из керамики.

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