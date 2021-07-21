 

Основой для пролонгирования «Района №9» станет одна из тем исторических событий США

21.07.2021, 15:20, Разное
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Режиссер «Района №9» Нил Бломкамп пояснил о том, что сейчас непрерывно идет творческий процесс по созданию продолжения картины 2009 года. О том, что постановщик трудится над продолжением второй части фильма, стало ясно ещё в конце зимы, но недавно автор рассказал детали. Создатели оригинала все еще создают сюжет продолжения, и на поиск неординарной идеи они потратили почти десять лет.
Бломкамп не желал реализовывать банальный сиквел. Из-за этого создатели и уделили такое количество времени для концепции продолжения. Так как ранняя кинолента была смоделирована на южноафриканских исторических событиях, то будущий шедевр станет основываться на исторических темах США.

Режиссёр не стал уточнять, что именно он имел ввиду, но добавил, что как только ему в голову пришла эта мысль, она прекрасно подошла к миру «Района». Необычный фильм повествовал о встрече землян с инопланетянами-беженцами. Для них создали спецлагерь в районе Южной Африки под надзором управляющих органов, со временем бросив неземных гостей без помощи и поддержки. Но однажды один из представителей властей Викус ван де Мерве одержал шанс управлять техникой пришельцев, за ним стали охотиться земляне.

Источник: rg.ru



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