 

Езда на велосипеде продлевает жизни при диабете

21.07.2021, 15:20, Разное
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Учёные из Центра исследований физической активности в Копенгагене установили, что езда на велосипеде продлевает жизнь при диабете. Активное времяпровождение позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему.
В эксперименте принимали участие 7,5 тыс. взрослых респондентов с диагностированным у них диабетом. В период с 1992 по 2000 год они заполняли анкеты, где были включены общие вопросы, и отдельно учёных интересовали хобби добровольцев. Повторное анкетирование проводилось только через пять лет и только 5,4 тыс. участников дожили до этого момента. Когда же эксперты начали сравнивать ответы, то обнаружили закономерность, касающуюся активного времяпровождения. Оказалось, что любители кататься на велосипеде существенно снижали риск осложнений от диабета и укрепляли сердечно-сосудистую систему. В этом случае шанс инфаркта или инсульта у таких граждан заметно снижался.

Автор нового исследования доктор Матиас Рид-Ларсен рассказал, что данные позволяют пересмотреть показания для больных диабетом. В частности, езда на велосипеде оказывает положительное влияние на продолжительность жизни и укрепляет человеческое тело. Таким образом, активный отдых помогает не только пациентам с заболеванием, но и простым гражданам.

Источник: www.medikforum.ru



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