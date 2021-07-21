Названы пять опасных последствий употребления чая

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21.07.2021, 15:20, Разное
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Ученые назвали пять опасных последствий употребления чая. В этом напитке есть масса полезных свойств, но злоупотреблять им не стоит, поскольку о себе могут дать знать негативные проявления.
Считается, что чай может нарушать биоритмы человека. В одной порции напитки содержится 14-61 мг кофеина. Этого количества достаточно для нарушения биологических часов человека. Если днем или вечером выпить много чая, сместится режим сна. В итоге иммунная система ослабнет, появятся проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ученые заявили о повышенном риске развития рака пищевода при чрезмерном употреблении чая. В данном случае напиток должен быть не очень горячим, а теплым. Некоторые исследования показывают, что в чае содержатся танины – биоактивные компоненты. Они могут спровоцировать появление анемии, поскольку ухудшается процесс усвоения железа.

При частом употреблении зеленого и черного чая нередко происходит обезвоживание, поскольку эти напитки обладают мочегонным действием. Все это может привести к нарушению баланса электролитов. В данном состоянии возникает вялость, появляются сильные головные боли, нарушается сердцебиение. Не исключены и желудочно-кишечные расстройства.

Источник: profile.ru



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