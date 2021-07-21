 

“Новые люди” едут в избиркомы Москвы на самокатах

21.07.2021, 15:14, Разное
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Колонну “Новых людей” возглавил лидер московского списка, телепродюсер Сангаджи Тарбаев.

Партийцы выбрали удобный и современный вид транспорта – велосипеды, электросамокаты и скейтборды. Благодаря такому решению они сократят нагрузку на улично-дорожную сеть столицы и доберутся до пункта назначения вовремя.

Избирательную кампанию “Новые люди” начали 9 июля. Партийцы подали в Центральную избирательную комиссию документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, а также утверждения перечня претендентов по одномандатным округам.

В общефедеральный список вошли лидер партии, известный бизнесмен и основатель компании Faberlic Алексей Нечаев, а также советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Партия “Новые люди” зарегистрирована 1 марта 2020 году. На прошлогодних выборах ее кандидаты прошли в четыре региональных заксобрания – Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское, а на выборах в гордуму Томска политсила взяла 15%.

“Новые люди” делают ставку на тех, кто добился успеха в волонтерской, благотворительной и другой общественно полезной деятельности.



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