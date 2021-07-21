 

Эсеры готовы поддержать инициативу “ЕР” о безопасных выборах

21.07.2021, 15:14, Разное
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Она напомнила, что справедливороссы выступают за добровольную вакцинацию. “В данном случае, пункт о том, что это рекомендательные меры – нас устраивает. В этом случае мы готовы подписывать данное соглашение», – сказала Павлюченко.

Накануне секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко призвали участвующие в думской кампании партии поддержать соглашение “За безопасные выборы!”. Политсилам предлагается осознанно подойти к организации избирательного процесса, соблюдать антиковидные нормы и свести количество массовых мероприятий к минимуму.

На съезде “Единой России” 19 июня президент Владимир Путин предложил пятерку лидеров общефедерального списка партии. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Государственную Думу назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Также состоятся региональные и муниципальные кампании.



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