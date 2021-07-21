 

Напавшего на школу в Казани Галявиева перевели в психиатрическую больницу

21.07.2021, 15:06, Новости дня
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Обвиняемый в расстреле учеников в школе в Казани Ильназ Галявиев переведен после экспертизы в московское СИЗО «Бутырка», сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы», – отметил Мельников РИА «Новости».

Ранее в среду в Следственном комитете опровергали, что экспертиза в отношении Галявиева завершена. До этого ОНК сообщал, что экспертиза признала невменяемым Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской школе.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.



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