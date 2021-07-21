 

Объектами слежки через Pegasus могли стать политики из 34 стран и глава ВОЗ

21.07.2021, 15:06, Новости дня
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Политики, дипломаты и военные по меньшей мере из 34 государств и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус могли стать объектами слежки через программное обеспечение Pegasus, пишет газета Guardian.

Отмечается, что глава ВОЗ мог стать объектом заинтересованности Марокко в 2019 году. Страна также интересовалась нынешним спецпосланником США по Ирану Робертом Малли, который несколько лет назад участвовал в переговорах по ядерной сделке. Однако представитель израильской фирмы NSO Group, которой принадлежит программа, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, Гебрейесус и другие лица не были специально выбранными целями пользователей ПО, передает РИА «Новости».

В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. В списке три президента, десять премьер-министров и один король.

Там фигурируют действующие президенты Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), премьер-министры Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко). Также в списке значится бывший премьер-министр и нынешний президент Евросовета Шарль Мишель. Единственным попавшим в список монархом стал король Марокко Мухаммед VI.

Комментируя сообщения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство использует специальную систему связи, которая надежно защищена и не нуждается в дополнительных мерах защиты.



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