Нюша станет мамой во второй раз

30-летняя певица Нюша и 41-летний Игорь Сивов совсем скоро снова станут родителями. Такой вывод поклонники артистики сделали после просмотра нового клипа на ее песню “Небо знает”. В конце музыкального видео Нюша появляется в кадре обнаженной, и в профиль видно ее заметно округлившийся живот.

Ура! Смотрите мой новый клип “Небо знает” на моем YouTube-канале! – написала Нюша под отрывком из видео, опубликованном в ленте в Instagram.

Стоит отметить, что еще весной в СМИ ходили слухи о второй беременности Нюши. Тогда представители звезды отрицали эту новость, а певица публиковала в Instagram архивные фотографии или снимки под определенным ракурсом. А на последнем фестивале “Жара” Нюша выступила в ярко-голубом платье-мини с декором из перьев, которое скрывало фигуру в области живота.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов объявили о скором прибавлении в семье 29 мая 2018 года, а поженились летом 2017-го на Мальдивах. Историей своих отношений пара поделилась с HELLO!.

Наша первая встреча случилась в рабочей обстановке, когда я приехала выступать в Казань. А Игорь занимался там проведением крупных мероприятий и в том числе помогал с организацией моего концерта. Думаю, это была любовь с первого взгляда, – вспоминала Нюша день знакомства в интервью.

Нюша и Игорь Сивов с дочерью