Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Дарья Мороз, Любовь Толкалина и другие на презентации арт-проекта в Москве
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Вчера в Москве на территории Трехгорной мануфактуры состоялась презентация арт-проект The Makers. Вечер проходил в форме необычной инсталляции, которая была наглядной демонстрацией создания виски – от сбора ячменя до розлива. Посмотреть на работу мастеров винокурни The Balvenie пришли Дарья Мороз, Любовь Толкалина, Полина Максимова, Игорь Чапурин, Александр и Марина Раппопорт, Евгения Линович, Полина Аскери, Константин и Ольга Андрикопулос, Анна Цуканова-Котт, Татьяна Геворкян и другие. На мероприятии также появилась Варвара Шмыкова в сопровождении Даниила Радлова – этот выход в свет стал для актрисы первым после официального подтверждения о разводе с супругом, оператором Евгением Козловым.
Дарья МорозВарвара Шмыкова и Даниил РадловЛюбовь Толкалина
Александр и Марина Раппопорт
Вечер закончился ужином при свечах. Гостей угощали авторскими блюдами от шеф-повара Георгия Трояна, выпускника французской кулинарной академии. На этот раз в меню вошли маринованный лосось с копченой сметаной и красной икрой, краб с картофельными ньокками и томленое говяжье ребро с лисичками. На десерт подали неожиданное сочетание кофе с рисом и карамелью.
Полина АскериИгорь Чапурин и Полина МаксимоваАнна Цуканова-КоттТатьяна ГеворкянЕвгения ЛиновичКонстантин и Ольга АндрикопулосВиктория Полякова и Гладстон Махиб
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