СМИ: реальное число переболевших COVID-19 россиян может превышать 29 миллионов



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Напомним, 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рестораны и кафе столицы смогут попасть только посетители, имеющие QR-код. Получить его имеют право граждане, которые прошли вакцинацию, перенесли коронавирус последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест. Поскольку код присваивался только через московский портал госуслуг mos.ru, это означало, что иногородние не могут попасть в московские заведение общепита. В связи с этим система QR-кодов была чуть позже внедрена на федеральном портале «Госуслуги».

Журналисты обратили внимание на то, что все сертификаты имеют уникальные номера, и последние восемь цифр — это порядковый номер переболевшего. Если подсчеты СМИ верны, то получается, что на сегодняшний день число заболевших COVID-19 в РФ превышает 29 миллионов человек, и по этому показателю наша страна находится на первом в мире. Согласно официальным данным оперштаба, число выявленных случаев в РФ составляет больше 6 миллионов. Версию о том, что органы власти занижают реальные показатели заболеваемости в пять раз, подтвердил и собственный анонимный источник «Медузы» в одном из региональных министерств здравоохранения.

Авторы статьи уточнили, что в этих подсчетах могут быть погрешности, поскольку региональные ведомства сами определяют, как вести учет переболевших, и некоторые из них также вносят в общий регистр все сомнительные случаи ОРВИ, которых может быть до 20-30%. Кроме того, из регистра удаляют пациентов, у которых не подтвердился COVID-19, а освободившийся порядковый номер присваивают другому заразившемуся.

Аналитик открытых данных Александр Драган усомнился в правдивости этих выводов, поскольку расследование строится на нескольких десятках сертификатов переболевших, и, по его словам, этого мало для подобного рода уверенности.

«29 миллионов переболевших ковидом в закрытом реестре Минздрава» — утверждение слишком лихое и некорректное. Нет оснований утверждать, что Минздрав знает про 29 миллионов ковидных больных, а информирует только про 6. Мы не знаем, сколько реально записей в этом реестре. Их может быть 29 млн, а может быть 20 млн. А может быть и 12 млн», — написал аналитик на своей странице в Facebook.

Драган отметил, что все это не означает, что российская статистика по COVID-19 ведется честно и прозрачно. По его мнению, реальное количество случаев вдвое больше, чем по официальным данным оперштаба, по крайней мере в первый год эпидемии в России.