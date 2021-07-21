 

На Донбассе на мине подорвался украинский военнослужащий

21.07.2021, 14:30, Новости дня
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“Сегодня в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – говорится в сообщении.

Пострадавшему бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/876297942971500

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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