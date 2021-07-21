В Украине обязали госшахты погасить долги по зарплатам за счет дохода от продажи угля

Проект постановления (.pdf) предлагал внести изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли.

Документом предусмотрено, что в случае наличия задолженности по зарплате на оплату труда перечисляется не менее чем 80% средств, полученных от реализации угольной продукции и других поступлений по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

Контекст:

По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, на июнь задолженность по зарплате перед горняками оставляла 1,13 млрд грн. Большая часть долга – 665 млн грн – приходилась на предприятия Донецкой области. Эти долги тянутся с 2015 года.

—