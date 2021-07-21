73 украинских нардепов предлагают лишить выплат за прогулы заседаний Рады в июле
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Он опубликовал список нардепов, в который вошли представители всех депутатских фракций и групп.
“Экономия для бюджета – 3,6 млн грн”, – подчеркнул Фролов.
Нардеп отметил, что список “прогульщиков” – не окончательный.
“В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены”, – объяснил Фролов.
Контекст:
На 21 июля в Верховной Раде работает 421 народный депутат, большинство из них (243) входит во фракцию “Слуги народа”.
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