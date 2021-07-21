 

Человеческий мозг способен путешествовать во времени

21.07.2021, 14:26, Разное
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Международная группа учёных установила, что мозг способен путешествовать во времени. Именно это явление позволяет вспомнить очень ранние годы и события из них или же перенестись в место, где сам человек никогда не был.
Мозг человека является предметом многих научных заключений и споров, а также теорий, которые современная наука доказать не способна. Исследователи решили изучить возможность человека вспоминать моменты из своего раннего детства. Оказалось, что все люди обладают уникальным качеством – потоком времени. Его совершено никак не могут контролировать внешние факторы и даже количество пережитых моментов. Суть заключается в запоминании каких-то важных событий и потом доскональном воспроизведении их в мельчайших подробностях. В пример учёные привели момент, когда взрослый человек по своей неаккуратности попадает в опасную ситуацию, и это провоцирует высвобождение тех воспоминаний, которых у него не могло быть. К примеру, человек переходил улицу в неположенном месте и чуть не попал под машину. В этот момент у него всплывает воспоминание, как в раннем детстве только научившись ходить его чуть не сбила машина. Рассказав об этом своим родителям они удивляются, ведь тогда ему не было и двух лет, а значит воспоминания не могли сохраниться в таких деталях. Это свидетельствует о том, что у мозга имеется своеобразная клетка памяти, куда попадают очень важные моменты и хранятся там десятилетиями.

Помимо этой особенности мозг человека способен перенести сознание в другое место и время. Эксперты объяснили, что часто люди знойным летом вспоминают суровую зиму или наоборот во время метели думают о палящем солнечном свете и отдыхе на берегу моря. В этот момент человек действительно может ощутить весь спектр эмоций, которые испытывает, находясь в том или ином месте и времени года. Как именно работают эти процессы, учёные пока не могут объяснить, но продолжают изучение особенностей мозга.

Источник: inc-news.ru



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