 

Ученые: Цирроз увеличивает риск смерти SARS-CoV-2 в три раза

21.07.2021, 14:26, Разное
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Ученые из США провели масштабное исследование, которое подтвердило связь между циррозом и повышенным риском смерти от SARS-CoV-2. Оказалось, что заболевание печени увеличивает этот показатель в три раза.
Исследователи провели когортный анализ, основываясь на информации Департамента по делам американских ветеранов. У пациентов, которые страдают ХПН (хроническая печеночная недостаточность), риск смерти после перенесенного коронавируса в течение месяца – 8,9%. При циррозе вероятность летального исхода увеличивалась в три раза. Эту группу пациентов сравнивали с людьми без болезней печени, которые получили отрицательные тесты.

Результаты анализа полностью соответствовали данным исследований, которые проводились с участием пациентов с циррозом печени и без этого диагноза. Ученым удалось обобщить и масштабировать научные сведения.

Источник: medvestnik.ru



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