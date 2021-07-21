Ученые: Цирроз увеличивает риск смерти SARS-CoV-2 в три раза

Ученые из США провели масштабное исследование, которое подтвердило связь между циррозом и повышенным риском смерти от SARS-CoV-2. Оказалось, что заболевание печени увеличивает этот показатель в три раза.

Исследователи провели когортный анализ, основываясь на информации Департамента по делам американских ветеранов. У пациентов, которые страдают ХПН (хроническая печеночная недостаточность), риск смерти после перенесенного коронавируса в течение месяца – 8,9%. При циррозе вероятность летального исхода увеличивалась в три раза. Эту группу пациентов сравнивали с людьми без болезней печени, которые получили отрицательные тесты.

Результаты анализа полностью соответствовали данным исследований, которые проводились с участием пациентов с циррозом печени и без этого диагноза. Ученым удалось обобщить и масштабировать научные сведения.

Источник: medvestnik.ru