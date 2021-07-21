Названы доступные продукты для защиты от COVID-19

Ученые назвали доступные продукты, употребление которых может защитить от COVID-19. Отмечается, что в рацион необходимо включить большое количество овощей и кофе.

Питание человека непосредственно влияет на его иммунитет. От последнего зависит реакция на инфекционные заболевания, к которым относится COVID-19. Исследователи отмечают, что это первая работа, где отслеживается роль питания в профилактике коронавируса.

Результаты научной работы показали, что одна чашка кофе в день на 10% снижает риск развития коронавируса. К тому же необходимо включить в рацион сырые и приготовленные овощи, кроме картофеля. Потребление половины порции обработанного мяса в день способствовало более высокому риску развития COVID-19.

Кофе считается базовым источником кофеина, но в нем присутствуют и десятки других соединений, которые способны защитить человека от коронавируса.

Источник: www.medikforum.ru