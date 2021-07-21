 

Станции строящейся Троицкой линии московского метро получили официальные названия

21.07.2021, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) становится все больше. Все они с нетерпением ждут свою линию метро. Без нее московская подземка может не справиться с возрастающими нагрузками. Недавно был сделан очередной шаг, который приближает момент запуска Троицкой линии – мэр Сергей Собянин подписал постановление о наименовании станций этой ветки.

Станции получили понятные названия, как правило – по поселениям, в которых они расположены, или же по названию станций, на которые есть пересадка. Так, на карте московского метро появились станции “Крымская”, “Академическая”, “Вавиловская”, “Тютчевская”, “Бачуринская”, “Коммунарка”, “Сосенки”, “Ракитки” и “Десна”.

“Крымская” станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца. “Академическая” – пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, “Коммунарка” – на одноименную станцию Сокольнической линии.

Кроме того, появилось официальное название у строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Станция “Улица 800-летия Москвы” теперь стала “Яхромская”. Рядом находится одноименная улица.

На Троицкой линии будет 17 станций, а ее длина составит 40 километров. Ожидается, что ежедневно новой веткой смогут пользоваться около 100 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось о начале строительства станций центрального участка Троицкой линии – “Академическая” и “Вавиловская” (проектное название – “Улица Строителей”). Работы ведутся в условиях плотной городской застройки. Все расчеты по оценке влияния строительных работ на окружающие здания и зеленые насаждения были произведены заранее.

Также продолжается строительство станции “Университет дружбы народов”. Она готова более чем на 50%. Станция находится на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, возле пересечения с улицей Миклухо-Маклая. “Университет дружбы народов” планируют открыть в ближайшие годы в составе участка “Улица Новаторов” — “Славянский мир”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / Россия дала Google 24 часа на удаление запрещенного контента

10.08 / Мнение: Символ протеста

28.06 / Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет после рождения дочери

31.08 / Стабильная бедность – Личное мнение

06.05 / «Победил всех: американцев, англичан, русских и прочую мразь» – Зюганов рассказал, как радовался победе китайца на Олимпиаде

17.05 / Сон с партнером благотворно сказывается на фазе с быстрыми движениями глаз

16.07 / «Зуд купальщиков» или «утиные блохи»: как лечить и предотвратить церкариоз

30.07 / Мнение: Почему люди спускают миллионы на компьютерные игры

08.12 / Раскрыт диагноз последнего министра обороны СССР

07.11 / Счастливое множество нас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика