Станции строящейся Троицкой линии московского метро получили официальные названия

Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) становится все больше. Все они с нетерпением ждут свою линию метро. Без нее московская подземка может не справиться с возрастающими нагрузками. Недавно был сделан очередной шаг, который приближает момент запуска Троицкой линии – мэр Сергей Собянин подписал постановление о наименовании станций этой ветки.

Станции получили понятные названия, как правило – по поселениям, в которых они расположены, или же по названию станций, на которые есть пересадка. Так, на карте московского метро появились станции “Крымская”, “Академическая”, “Вавиловская”, “Тютчевская”, “Бачуринская”, “Коммунарка”, “Сосенки”, “Ракитки” и “Десна”.

“Крымская” станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца. “Академическая” – пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, “Коммунарка” – на одноименную станцию Сокольнической линии.

Кроме того, появилось официальное название у строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Станция “Улица 800-летия Москвы” теперь стала “Яхромская”. Рядом находится одноименная улица.

На Троицкой линии будет 17 станций, а ее длина составит 40 километров. Ожидается, что ежедневно новой веткой смогут пользоваться около 100 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось о начале строительства станций центрального участка Троицкой линии – “Академическая” и “Вавиловская” (проектное название – “Улица Строителей”). Работы ведутся в условиях плотной городской застройки. Все расчеты по оценке влияния строительных работ на окружающие здания и зеленые насаждения были произведены заранее.

Также продолжается строительство станции “Университет дружбы народов”. Она готова более чем на 50%. Станция находится на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, возле пересечения с улицей Миклухо-Маклая. “Университет дружбы народов” планируют открыть в ближайшие годы в составе участка “Улица Новаторов” — “Славянский мир”.