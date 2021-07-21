Литва предложила создать план реагирования из-за «возможных провокаций» России

Вильнюс опасается «возможных провокаций» РФ на восточных границах Евросоюза или во время российско-белорусских военных учений «Запад – 2021» и предлагает аккредитованным в республике послам ЕС выработать план реагирования, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«ЕС должен подготовить план реагирования на возможные провокации РФ в странах восточного соседства ЕС или во время российско-белорусских военных учений «Запад – 2021», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

Кроме того, Ландсбергис утверждает, что риск потенциальных провокаций был довольно высок в контексте миграционного кризиса в Литве.

Совместные маневры «Запад – 2021» пройдут на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях.