Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы

Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 на бирже выросла за день на 0,6% – с 59,5 тыс. рублей за тонну до 59,85 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость бензина этой марки на бирже обновила рекордное значение, достигнутое 3 июля 2020 года (59,78 тыс. рублей за тонну), передает ТАСС.

В то же время биржевая стоимость бензина Аи-92 обновляет исторический максимум третий день подряд. В ходе торгов в среду его цена выросла также на 0,6% и превысила 57 тыс. рублей за тонну – с 56,75 тыс. рублей за тонну до 57,06 тыс. рублей за тонну.