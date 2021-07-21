МОК не усмотрел нарушения правил в преклонении колена в поддержку BLM

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что спортсмены на Олимпийских играх в Токио имеют право преклонять колено в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).

«Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, комиссия спортсменов МОК перед Играми в Токио разработала инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио, в том числе – как отвечать на провокационные и политические вопросы, например, о Крыме, Донбассе, харассменте, движении Black Lives Matter (BLM) и допинге. МОК разрешил спортсменам проводить акции перед соревнованиями, но не во время церемоний награждения.

В апреле МОК запретил спортсменам принимать участие в акции Black Lives Matter во время летних Олимпийских игр в Токио.