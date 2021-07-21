Накануне Дня ВМФ в Петербурге проходит конференция «Роль гомосексуализма в укреплении флотского товарищества»

В Главном штабе ВМФ в среду началась Первая научно-практическая конференция «Роль гомосексуализма в укреплении флотского товарищества».

Организаторы конференции принимают повышенные меры безопасности из-за протестов казаков, не допущенных на мероприятие.

В программе двухдневной конференции более пятидесяти докладов и 14 дискуссионных панелей. Рассматриваются все аспекты однополых отношений на флоте. Несмотря на то, что явление это весьма древнее, единого мнения о том, полезен гомосексуализм в экипаже или вреден, до сих пор не сложилось. Между участниками дискуссий разгорелась нешуточная полемика.

– С одной стороны, близкие отношения между членами экипажа – способ снять напряжение в дальнем походе, когда встречи с женщинами невозможны. С другой стороны, ревность и неразделённые чувства сами становятся источником напряжения в коллективе. Фаворитизм и дискриминация – тоже серьёзный риск, особенно, если экипаж небольшой, – сказал во вступительном докладе заведующий Кафедрой военно-морской сексопатологии ВМА им. Кирова Арон Белкин.

Главным итогом конференции должны стать практические рекомендации для командующих флотами. Эти рекомендации определят, в каких флотских коллективах гомосексуализм следует поощрять, а в каких ограничивать. Какие меры принимать в случае конфликтов на романтической почве, лишать ли матросов встреч друг с другом за провинности, какие лубриканты и презервативы закупать для использования в походах.

Петербургские казаки, которых не пустили в зал, в ответ решили бойкотировать конференцию, а также провести собственное аналогичное мероприятие и не пустить на него моряков.

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