Конфликт в эфиопском Тыграе: новые видео и подробности бойни близ Махбере Дего

Тогда команда Bellingcat совместно с Newsy и BBC Africa Eye геолоцировала видео, где запечатлена казнь гражданских лиц людьми в военной форме в районе Махбере Дего в эфиопском регионе Тыграй.

В ходе совместного расследования мы установили, что бойня, вероятно, имела место в январе 2021 года. Солдаты на видео говорят на амхарском — государственном языке Эфиопии и родном языке народа Амхара. По крайней мере на одной военной форме, запечатленной на видео, также был опознавательный знак в виде флага Эфиопии.

16 июня 2021 года в социальных сетях появились новые кадры, где видно, как солдаты казнят мирных жителей у обрыва. Анализ этих новых кадров показывает, что это часть той же бойни, о которой мы сообщали ранее.

Кроме того, из этих кадров можно узнать новые детали. Шеврон на руке солдата, который на видео осуществляет казни, имеет те же цвета и символы флага Эфиопии, что и на более ранних видео. Человек, который снимает видео, также называет воинскую часть, к которой, по его словам, он принадлежит.

Конфликт в Тыграе бушует с ноября прошлого года. Федеральные силы Эфиопии противостоят Народному фронту освобождения Тыграй (НФОТ). С тех пор в конфликт вмешалась соседняя Эритрея, а также проправительственные ополчения из региона Амхара на юге Эфиопии.

Миллионы были вынуждены оставить свои дома. Также имеется множество сообщений о серьезных нарушениях прав человека, в том числе казнях, сексуальном насилии и принудительных выселениях.

По окончании бурного периода выборов в Эфиопии, сообщается о новой эскалации в регионе — недавно ВВС Эфиопии разбомбили рынок в Тыграе.

Бойня в Махбере Дего

Наше расследование бойни в Махбере Дего показало, что пять опубликованных видео были сняты в двух разных точках к югу от населенного пункта Махбере Дего (ማሕበረ ደጎ) в регионе Тыграй. Мы пронумеровали эти видео от Видео 1 до Видео 5. Видео с первого по четвертое были сняты у обрыва, где проходили казни, а Видео 5 — в поле примерно в километре к северо-востоку от места казней.

Новые кадры

Новые кадры, снятые в районе Махбере Дего, были впервые опубликованы действующим в США протыграйским новостным каналом Tigray Media House (TMH) 16 июня 2021 года. Всего опубликованы примерно 1 минута 38 секунд новых кадров, где запечатлены казни у обрыва. Tigray Media House утверждает, что эти кадры имеют отношение к резне в Махбере Дего, о которой мы сообщали ранее. Наш анализ подтверждает это заявление.

Судя по количеству мертвых тел, присутствующих на новых кадрах, они наверняка были сняты раньше во время тех же казней. В новом видео есть детали, которые не только привязывают его к предыдущим пяти видео бойни под Махбере Дего, но также, возможно, проливают больше света на то, кто осуществил эти убийства.

Географические детали на новых кадрах совпадают с теми, на которые мы обратили внимание в ходе предыдущего расследования. Речь идет не только об обрыве, но и о скальном образовании слева на видео.

Имеется значительная разница в качестве оригинальных видео и нового видео. Дело в разнице форматирования между оригинальными видео, для которых нам удалось обнаружить копии в высоком разрешении, и новым видео, которое мы взяли из трансляции на YouTube. Эта разница в качестве несущественна для геолокации новых кадров.

Также на новых кадрах виден по крайней мере один пленный, который присутствовал на одном из первоначальных видео.

На Видео 5 из нашего предыдущего расследования присутствует группа людей в гражданской одежде, которые сидят на земле в окружении солдат. На этом видео на одном из людей, удерживаемых солдатами, видна темная футболка с белыми горизонтальными полосами и красновато-коричневая рубашка в клетку.

Тот же мужчина с Видео 5 выше виден и на новых кадрах после того, как солдаты казнили его и сбросили с обрыва.

Это второй человек с Видео 5, которого мы обнаружили в числе казненных у обрыва. В нашем предыдущем расследовании мы установили, что мужчина в красной рубашке с длинными рукавами и с белым платком, который виден на Видео 5, присутствует и на одном из видео, снятых у обрыва непосредственно перед его казнью.

На новых кадрах также угадываются, по-видимому, цвета национального флага Эфиопии на шевронах по крайней мере одного из солдат, которые осуществляют казни.

В предыдущем расследовании мы обратили внимание на похожий шеврон с флагом у другого солдата. У одного из солдат на Видео 5, по-видимому, присутствует на плече такой же шеврон цветов эфиопского национального флага.

Разделяя и настраивая цветовые каналы и увеличивая контрастность кадров видео, мы смогли усилить цвета на кадре с флагом.

Как мы отмечали в нашем предыдущем расследовании, судя по недавним снимкам в открытых источниках, такие нарукавные шевроны с национальным флагом в настоящее время носят действующие военнослужащие Вооруженных сил Эфиопии.

Новые звуковые улики и зацепки для расследования

Губае Гундарте Бейене, переводчик и исследователь коммуникаций в Университете Орегона, с которым Bellingcat проконсультировались о разговорах, которые слышны на видео, сообщил, что солдат, который снимает видео, называет сеья «Фафи» (ፋፊ).

На видео Фафи называет жертв «Войяне» (амх.: ወያኔ, тыгр.: ወያነ), что, как мы поясняли в нашей предыдущей публикации, приблизительно означает «мятежник» и в настоящее время используется как оскорбительное именование лиц, которые считаются связанными с Народным фронтом освобождения Тыграй (НФОТ).

Фафи также говорит, что принадлежит к «25-я дивизия, 1-я бригада» (25ኛ ክፍለጦር፣ 1ኛ ብርጌድ)

Эту информацию подтвердить не удалось.

Однако, как сообщается, представитель Региональных сил Тыграй заявлял в феврале, что они напали из засады и вели бой со 2-й и 3-й бригадами 25-й дивизии Национальных сил обороны Эфиопии.

Команда Bellingcat обратилась в офисе президента Эфиопии, а также в посольства Эфиопии в Вашингтоне и Лондоне, запросив комментарий о подробностях этого материала и спросив, находилась ли 1-я бригада 25-й дивизии или иная эфиопская воинская часть в районе Махбере Дего в какой-либо момент в течение конфликта в Тыграе.

Посольство Эфиопии в Лондоне сообщило Bellingcat, что запрос был передан «соответствующим представителям власти в Адис-Абебе», однако до публикации материала мы не получили ответа.

Bellingcat и Newsy продолжат работу над верификацией видео, которые, как сообщается, имеют отношение к бойне под Махбере Дего.