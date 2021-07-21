Мнение: Знакомый репертуар

Как быть судье, если оснований для продления ареста нет, а продлить арест надо?

Судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева стала знаменитой после рассмотрения уголовного дела «Седьмой студии». Именно Менделеева приговорила художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно.

У Олеси Анатольевны уверенный, я бы даже сказал, командный голос. «Ходатайство отклоняю!», «Почему вы сняли маску?», «Делаю вам замечание!», «Снят вопрос!» — судья Менделеева говорит громко и четко.

Но в минувший понедельник Менделееву как подменили. Еще в пятницу, 16 июля, обвинение заявило ходатайство о продлении ареста совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, и четырех их предполагаемых соучастников в серии преступлений, среди которых организация преступного сообщества или участие в нем, крупные растраты и мошенничество (ст. 210, 160 и 159 УК РФ). Рассмотрение ходатайства затянулось и было отложено на понедельник. Решение о продлении ареста до 17 ноября судья Олеся Менделеева, зачитывала тихо и, как мне показалось, неуверенно. То ли приболела, то ли стеснялась.

Судью можно понять. С обвинения взятки гладки. Обвинение огласило стандартный набор показаний к тому, чтобы фигуранты оставались в тюремной камере: могут скрыться, могут оказать давление на свидетелей, могут препятствовать судопроизводству. Из новых аргументов был такой: суд уже неоднократно продлевал арест и не находил оснований для изменения меры пресечения.

Однако этот аргумент очень сомнительный. И вот почему.

Один из подсудимых, Магомед Магомедов, был задержан 31 марта 2018 года, тогда же следствие направило в суд ходатайство о его аресте. В документе было указано, что у обвиняемого есть частный самолет, он может покинуть Россию, у него имеется двойное гражданство, счета во французском банке. К тому же у него якобы была открытая виза США.

Все эти доводы оказались фейковыми. Из французского банка пришел официальный ответ, что Магомед Магомедов не имеет там счетов. В США экс-сенатор не был с 2001 года, и визы в эту страну у него не обнаружилось.

Самолет у Магомедова действительно был, но он его продал еще в 2015 году. Никакого другого гражданства, кроме российского, у Магомедова также не подтвердилось.

Все аргументы прокуратуры, таким образом, оказались несостоятельными.

За Магомеда Магомедова поручились Герой Советского Союза Руслан Аушев, легендарные хоккеисты Александр Якушев и Игорь Касатонов — с ними подсудимый познакомился и подружился, когда возглавлял НХЛ, Ночную хоккейную лигу — любительскую спортивную организацию, созданную по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Магомеду Магомедову довелось выходить на лед и играть с такими известными хоккеистами-любителями, как Владимир Путин, Сергей Шойгу, Борис и Аркадий Ротенберги, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Андрей Воробьев.



Хоккеисты-любители, с которыми доводилось играть Магомеду Магомедову, фотография отсюда

А народный артист России, знаменитый саксофонист Игорь Бутман, который тоже познакомился и подружился с Магомедом Магомедовым во время хоккейных баталий НХЛ, даже лично выступил в суде, рассказал про своего друга, поручился, что тот не покинет страну, будет исправно приезжать на судебные заседания, если будет под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Совсем парадоксальная ситуация у другого фигуранта этого уголовного дела, гендиректора ООО «Энергия-М» Юрия Петрова, который тоже уже несколько лет находится под стражей. Ему вменяется единственный эпизод — поставка электрооборудования дочерней компании «Суммы». Следствие установило, что фирма, которую возглавлял Петров, была одним из поставщиков оборудования для электрической подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Оборудование поставлено, подстанция смонтирована и уже давно эксплуатируется, но следствие и прокуратура посчитали договор, заключенный с ООО «Энергия-М», фиктивным. И эту коммерческо-хозяйственную деятельность следствие и прокуратура признали преступной. Но как ни старались оперативники и следователи подтянуть Юрия Петрова к «преступному сообществу», якобы организованному братьями Магомедовыми, не удалось. Так что Петров обвиняется в одном эпизоде мошенничества (ст. 159 УК).

Но и Магомеду Магомедову, и Юрию Петрову, как и другим фигурантам уголовного дела, продлили арест. Оптом.



Магомед Магомедов в Мешанском суде Москвы, фотография отсюда

«Новая» продолжает следить за процессом. В судебном заседании объявлен перерыв до 16 августа.

отсюда

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