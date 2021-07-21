Фурса: Подозреваю, что если бы в понедельник Витренко отправили в отставку, уже во вторник появилась бы дата визита Зеленского в Вашингтон

За “Северный поток – 2” мы не получим реальной компенсации. И это факт. При потерях от отсутствия транзита в $2 млрд ежегодно инвестиции на общую сумму в $1 млрд – это смешно.

Визит президента в Белый дом вежливо передвигают, пользуясь известно фразой: “Да, но потом”, что у многих народов означает “нет”.

Почему? Почему это все произошло в тот момент, когда украинские власти были готовы дать руку на отсечение, что нас будут поддерживать в любом случае? Они же были уверены в этом. Можно творить что угодно, нас все равно поддержат. Потому что геополитика. Именно потому и произошло.

Геополитика головного мозга – опасная болезнь.

Представитель МВФ Джерри Райс недавно дал подсказку. Думается, то же самое говорят непублично представителям украинской власти. Проблемы с реформой корпоративного управления в энергетическом секторе. Так это звучало. Помимо обеспокоенности ситуацией в НБУ и НАБУ.

Думая, что украинским властям все простят и никуда не денутся, украинские власти пошли на нарушение договоренностей, презрели собственные обязательства и ради пары миллиардов долларов пошли на смену главы правления “Нафтогазу”. Пошли по пути, который противоречил реформе корпоративного управления. Пошли ломать реформу, к которой был причастен сам Байден, еще будучи вице-президентом США. Уже потом пошли решения по “Северному потоку – 2” (потом, не означает вследствие, но…). Уже потом Блинкен вернулся из Киева злой на украинскую власть, повторяя в каждом интервью “Нафтогаз, Нафтогаз, Нафтогаз”. Уже потом визит в Белый дом все переносится и переносится.

Но при этом планируется. А значит, США ждут от нас, что страна станет на путь исправления.

Таким образом, можно предположить, что американцы ждут действий в Киеве. Действий в направлении восстановления статуса-кво в “Нафтогазі”. НАПК уже сделало пас. Уже дало возможность уволить Витренко и вернуть контроль над компанией правлению и наблюдательному совету. Есть подозрения, что если бы в понедельник Витренко был бы отправлен в отставку, то уже во вторник появилась бы дата визита президента Украины в Вашингтон. И есть подозрение, что если бы не старания СБУ, которая начала пристально присматриваться к членам наблюдательного совета “Нафтогазу”, то набсовет уже давно принял бы такое решение. Об этом говорит заявление независимых членов набсовета “Нафтогазу”. К которым СБУ прийти не может.

Но, а пока воз и ныне там. Витренко в “Нафтогазі”. А в Белом доме очень напряженное расписание и очень трудно найти время для встречи с президентом Украины.

Будет ли Запад поддерживать Украину? Да. Готов ли Запад больше поддерживать Украину? Больше, чем формальные гарантии или жалкие $1 млрд? Готов. Но для этого Запад должен быть уверен, что в Киеве у власти его союзники, держащие слово и разделяющие общие ценности.

И да, вряд ли последнее можно доказать заигрывая с Китаем…

Мяч на украинском поле. И главное для Киева, как и во многих других сферах, наконец-то подтвердить, что нам можно доверять. Тогда и союзники готовы поддерживать сильнее. Тогда и инвесторы готовы кредитовать под меньшие проценты. А разговорами о дружбе с Китаем или дефолте доверие не заслужишь.

А пока мы теряем время. Которое очень-очень дорого стоит.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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