 

Как правильно сварить гречку. Советы эксперта

21.07.2021, 13:36, Новости дня
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По словам эксперта, для приготовления гречневой каши необходимо соблюсти пропорцию – на 100 г гречки взять 200 мл жидкости.

“Можно не варить. Вот совсем. Залить водой (соком, бульоном) и подождать несколько часов. Или тупо на ночь оставить. Или если варить, то не перегнуть со временем, потому что обычно гречку передерживают”, – написал он.

Клопотенко советует оставшуюся после приготовления гречки воду сливать через дуршлаг, а не ждать, пока она “впитается и разрушит зерна2. 

Резюмируя, эксперт посоветовал мыть тарелки, на которых лежала гречка, сразу после еды.

“Вы, наверное, не знали, но египетские пирамиды на самом деле держатся на засохшей гречке”, – подытожил он.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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