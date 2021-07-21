Созданы сенсоры для чтения мыслей

Ученые вплотную подошли к созданию специального прибора для чтения мыслей, о котором ранее мы могли прочесть только в фантастических романах. Речь идет о наноприборах NeuroSWARMS3, которые настолько малы, что могут проникать в мозг по кровеносным сосудам и считывать сигналы, посылаемые нейронами.

По мнению специалистов, данное изобретение открывает широкие горизонты для последующих разработок. Чтение мыслей другого человека – это, конечно, интересная возможность, но этим потенциал сенсоров NeuroSWARMS3 не ограничивается.

Гораздо важнее, что они могут проводить точную диагностику состояния организма и выявлять различные заболевания на ранних стадиях, говорят ученые.