Эксперты объяснили, почему горный воздух благотворно сказывается на долголетии

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21.07.2021, 13:32, Разное
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Эксперты детально объяснили, почему горный воздух благотворно сказывается на здоровье и долголетии. Отдых в горах поможет не только укрепить иммунитет, но и сбросить лишний вес.
Самой главной особенностью гор является недостаток кислорода. Чем выше человек поднимается, тем ниже плотность воздуха и содержание в нём необходимого для дыхания вещества. Подъём на высокогорные вершины может нанести непоправимый вред, но вот пребывание на средних высотах сказывается на организме положительно. Для этого достаточно подняться на 1200-1500 метров над уровнем моря, чтобы испытать улучшение самочувствие. Это происходит из-за лёгкой гипоксии, когда уровень кислорода в воздухе немного снижается. В это время организм вынужден задействовать все имеющиеся ресурсы для насыщения крови. Таким образом человек начинает более глубоко и активно дышать, а сама сердечно-сосудистая система начинает работать усерднее. Это укрепляет лёгкие и сердечную мышцу, что позволяет снизить риск заболеваний. Необходимость усердно работать приводит к сжиганию лишнего жира, так как органам требуется больше энергии для выполнения базовых функций.

Положительно влияет и сам воздух, так как в горах он богат ионами и более чистый. Это подтверждают исследования микробиолога Луи Пастера. Он изучал количество микроорганизмов на кубический метр, и оказалось, что в горах присутствуют всего 4-5 микробов. В случае с городами их концентрация на аналогичный объём заметно больше – 3-17 тыс. Также в горном воздухе отсутствует пыль и аллергены, а количество ионов достигает 2 тыс. Для сравнения, в плохо проветриваемой комнате жилого помещения этот показатель варьируется от 10 до 30. В дополнение в горах повышенный уровень солнечного ультрафиолета. Он способен эффективно обеззараживать окружение от вредных микроорганизмов. Люди, находящиеся несколько недель в горах, замечают улучшения состояния кожи. Несмотря на это, эксперты предупредили и о неприятных последствиях. Солнце там куда сильнее, чем на пляжах морей и океанов. Таким образом солнцезащитный крем, очки и головной убор не просто рекомендуемы, а обязательны для сохранения здоровья.

Источник: ru.armeniasputnik.am



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