Установлена закономерность между раком мозга и кето-диетой

Исследователи США рассказали о положительном влиянии кето-диеты для людей с заболеваниями раком головного мозга. О результатах экспериментов американских ученых рассказал журнал Neurology.

Участие в эксперименте, созданном врачами Американской академии неврологии, приняли 25 человек с астроцитомой. В течение нескольких недель пациенты придерживались кетогенной диеты с низким содержанием углеводов. Два дня в неделю они соблюдали рацион с калорийностью одной пятой части от индивидуальной дневной нормы. А в остальное время питались по диете Аткинса, обязательным условием которой было количество углеводных нутриентов менее 20 г в сутки.

В результате таких действий исследователи отметили, что у людей, участвующих в исследовании, произошла положительная динамика в анализах крови: уровни инсулина и гемоглобина стали ниже. Кроме того, данный подход к питанию помог участникам эксперимента отрегулировать индекс массы тела, а также увеличить показатели мышечной массы, изменив ее в большую сторону.

Также установлено, что препарат для лечения расстройства кишечника “Лоперамид” способен ликвидировать такие раковые клетки, как глиобластома, вызывая их смерть. Эта опухоль является одной из самых опасных и считается неизлечимой формой в человеческом мозге, неоднозначно реагирующей на стандартную процедуру химиотерапии.

Источник: dni24.com