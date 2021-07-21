 

Ксения Собчак заявила, что ее «кормит и поит нелюбовь народа»

21.07.2021, 13:32, Разное
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В одном из интервью Ксения Собчак призналась, что понимает, какие вызывает у людей достаточно противоречивые чувства. Однако, именно «нелюбовь народа ее поит и кормит».
По словам телеведущей, если бы она была «глупой, но красивой», то эти качества ей простили. Другое дело, когда «девушка умная, но внешность у нее не выдающаяся». Ксения Собчак считает, что, когда в женщине совмещаются различные неприятные качества, «народу с этим трудно жить». Себя журналистка считает человеком, который имеет активную жизненную позицию. У нее, естественно, есть свои жизненные трудности. К хейту звезда относится спокойно, так как именно «нелюбовь людей» дает ей возможность принимать участие в различных интересных проектах.

Супруга Константина Богомолова призналась, что она осознанно делает некоторые вещи, которые ведут к увеличению популярности. Но, она ориентируется на собственный нравственный кодекс, который старается не нарушать. Она может эпатировать публику, но осознает, что есть какие-то моральные границы. При этом, критика внешности или поступков ее только забавляет. Расстроиться Ксения Собчак может «скорее из-за глупости человека, когда приходится очень долго что-то объяснять».

Источник: www.mk.ru



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