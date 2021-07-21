Юниорская сборная России провела беговую тренировку на новом стадионе
 

Юниорская сборная России провела беговую тренировку на новом стадионе

21.07.2021, 12:32, Новости
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Беговой тест, по которому отслеживается динамика спортсменов по результатам сборов, биатлонисты провели на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа на улице Боткина.

Напомним, в настоящее время будущее российского биатлона – юниорская сборная тренируется в Демино, где проходят основные тренировки летних сборов – на лыжероллерной трассе и стрельбище.

С 3 июля под Рыбинском в ЦЛС «Демино» тренируются биатлонисты. Для беговой тренировки юниорских команд тренеры выбрали территорию нового ФОКОТа.

– Тренировка на этой площадке проходит в первый раз. Она нам очень подходит по своему оснащению, беговое покрытие соответствует требованиям, – отметил Ян Савицкий, тренер мужской юниорской сборной команды России.

В юниорской команде, которая тренируется в Рыбинске, биатлонисты уже достаточно известные. Александр Корнев из Удмуртии и Амина Иванова, представляющая Смоленск, были на лидирующих позициях в зимних всероссийских соревнованиях в Демино.

– В Рыбинске есть все условия для проведения тренировок, сейчас разминаемся. Потом покажем, на что готовы. Личный рекорд на двух тысячах метрах – 7 минут 32 секунды, – поделилась серебряная призерка первенства Европы среди юниоров в индивидуальной гонке Амина Иванова.

Для юношей беговой тест – три тысячи метров, для девушек – две. Это пятнадцать и десять кругов по стадиону соответственно.

– Для неосновной легкоатлетической подготовки спортсмены выбрали ФОКОТ на стадионе «Восход», который построен по нацпроекту «Демография» федеральному проекту «Спорт-норма жизни». Сегодня они провели здесь беговую подготовку, высоко оценили качество нового спортивного объекта, а также для разминки поиграли в футбол на новом поле, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политики Александр Кормилицын.

В следующий раз сборная приедет на сборы в Рыбинск в сентябре. Зимой 2022 года в Демино пройдет чемпионат и первенство России по биатлону, который станет отборочным на соревнования более высокого уровня.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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