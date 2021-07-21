 

В Госдуме предложили увеличить выплаты части пенсионеров

21.07.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С начала этого года российским пенсионерам, которые проработали в сельской местности более 30 лет, стали начислять повышенное пенсионное пособие. Однако в случае переезда таковых граждан в городскую местность, эта надбавка убиралась. Теперь Ярослав Нилов, занимающий пост главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, посчитал это условие необоснованным. Парламентарий уверен, что повышенная пенсия положена всем, кто честно трудился и отдал три десятка лет своей жизни сельскому хозяйству.

Депутат от партии ЛДПР заявил, что данный вопрос необходимо решить в рамках программы социальной поддержки населения и, более того, в скором времени он будет решен. С января будущего года в случае смены места жительства пенсионера или вхождения его села в состав городского округа повышенные выплаты все равно будут начисляться. Кроме того, будет произведен перерасчет, и недополучившие выплаты пенсионеры получат денежную разницу.

Как сообщил информационный портал URA.RU, Нилов также поднял вопрос об индексации пенсионных пособий. Парламентарий считает, что индексировать выплаты нужно и для тех пенсионеров, которые все еще работают, и для тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе.

Ранее “Дни.ру” писали о другой небольшой ежегодной прибавке к пенсии – уже с 1-ого августа повышенная пенсия ждет работающих пенсионеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Употребление кофеина во время беременности связали с изменениями структуры мозга детей

04.03 / Тихановская пожаловалась на безуспешные попытки связаться с Кремлем

13.07 / Милая попытка дочери обхитрить Галкина попала на видео

16.08 / В США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны

22.02 / Братство кольца врагов

04.01 / Проглоченная рыбная кость может стать причиной рака

31.05 / Частый просмотр телевизора чреват повышенным риском деменции и уменьшением объема серого вещества

26.01 / Ученые посоветовали диету, снижающую риск развития диабета

17.06 / Мнение: Численность заключённых в России, «добровольный ГУЛАГ» и беспощадная статистика

02.09 / Политолог указал на главную ошибку Лукашенко: Поверил в свою непобедимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика