В Госдуме предложили увеличить выплаты части пенсионеров

С начала этого года российским пенсионерам, которые проработали в сельской местности более 30 лет, стали начислять повышенное пенсионное пособие. Однако в случае переезда таковых граждан в городскую местность, эта надбавка убиралась. Теперь Ярослав Нилов, занимающий пост главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, посчитал это условие необоснованным. Парламентарий уверен, что повышенная пенсия положена всем, кто честно трудился и отдал три десятка лет своей жизни сельскому хозяйству.

Депутат от партии ЛДПР заявил, что данный вопрос необходимо решить в рамках программы социальной поддержки населения и, более того, в скором времени он будет решен. С января будущего года в случае смены места жительства пенсионера или вхождения его села в состав городского округа повышенные выплаты все равно будут начисляться. Кроме того, будет произведен перерасчет, и недополучившие выплаты пенсионеры получат денежную разницу.

Как сообщил информационный портал URA.RU, Нилов также поднял вопрос об индексации пенсионных пособий. Парламентарий считает, что индексировать выплаты нужно и для тех пенсионеров, которые все еще работают, и для тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе.

Ранее “Дни.ру” писали о другой небольшой ежегодной прибавке к пенсии – уже с 1-ого августа повышенная пенсия ждет работающих пенсионеров.