 

В России сборы ребенка в школу стали дороже

21.07.2021, 13:26, Разное
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До нового учебного года осталось чуть больше месяца, а значит, скоро родители начнут собирать детей в школу. Каждый год они закупают одежду, канцелярию, учебники и дневники. Стоимость некоторых товаров в 2021 году значительно выросла.

Согласно подсчетам аналитиков, “набор первоклассника” (карандаши, ручки, альбомы и прочее) в среднем обойдется родителям в 690 рублей. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Дневники стоят около 107 рублей – на 3% дороже, по сравнению с летом 2020-го. Цена пенала с готовым канцелярским набором выросла на 31% – 728 рублей. Чтобы купить набор тетрадей, нужно потратить на 6% больше – 306 рублей.

Школьная блузка или рубашка теперь стоят в среднем 817 рублей (+15%), детские брюки или юбка – 1081 рубль (+4%), кроссовки – 2188 рублей (+22%), туфли или ботинки – 1833 рубля (+4%).

Таким образом, родители потратят на сборы ребенка в школу в 2021 году почти 13 тысяч рублей, то есть на 13% больше. Как пишет URA.RU, практичные родители готовят детей к новому учебному году в первой половине лета, когда на школьные товары нет высокого спроса. Например, в это время можно впрок запастить канцелярией.



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