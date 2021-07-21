 

Мнение: Полная статистика запусков РН “Протон” с разбором причин неудач

21.07.2021, 13:22, Разное
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Источник: Достало



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