 

Бастрыкин поручил доложить о «частной тюрьме» в Ленобласти

21.07.2021, 13:18, Новости дня
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Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о «частной тюрьме» под Петербургом, в которой пока не обнаружили «следов пребывания людей», сообщили в СК.

«Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах обнаружения подземного бункера в рамках уголовного дела об убийстве в Ленинградской области», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава регионального СК представил Бастрыкину доклад о расследовании дела. По поручению председателя СКР, следователи активизируют работу по раскрытию убийства прошлых лет и продолжат выяснять информацию о найденном бункере.

«По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», – указали в ведомстве.

Ранее в региональном управлении СК сообщали, что подземный бункер во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили в ходе расследования дела об убийстве, но следов пребывания там людей не нашли.

Бункер нашли в ходе расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле на трассе Сортавала – Санкт-Петербург в Ленинградской области. В ходе следствия установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, который проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе.

Участок принадлежит гражданину, проживающему в Петербурге. Он сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.

Вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию.



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