 

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

21.07.2021, 13:18, Новости дня
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В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Дагестан введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, следует из постановления главного государственного санврача по региону Николая Павлова.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования», – говорится в тексте документа, передает ТАСС. 

Ранее главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак в связи ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции подписала постановление о проведении вакцинации от коронавируса отдельным группам населения, среди которых студенты и лица старше 65 лет. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако указывал, что регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.



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