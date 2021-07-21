В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Дагестан введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, следует из постановления главного государственного санврача по региону Николая Павлова.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.

Ранее главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак в связи ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции подписала постановление о проведении вакцинации от коронавируса отдельным группам населения, среди которых студенты и лица старше 65 лет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако указывал, что регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.