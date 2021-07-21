 

Более 1,5 миллиона детей во всем мире потеряли родителей, бабушек и дедушек из-за COVID-19

21.07.2021, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Используя метод математического моделирования ученые из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные о смертности из-за COVID-19 с марта 2020 года по апрель 2021 года, чтобы оценить, сколько несовершеннолетних осиротели или потеряли бабушек и дедушек. Результаты обзора опубликованы в журнале The Lancet.

По оценкам исследователей, в первые 14 месяцев пандемии более 1 миллиона детей лишились одного или обоих родителей. Еще примерно 500 тысяч потеряли бабушку или дедушку, которые жили с ними в одном доме и заботились о них. Ученые отметили, что смерть пожилых членов семьи может быть не менее травматичной для ребенка, поскольку бабушки и дедушки все больше участвуют в жизни внуков, в том числе финансово.

В целом, количество детей, потерявших родителей или старших родственников, достигло 1,562 миллиона. Ученые отметили, что это очень приблизительные данные и они скорее всего занижены, поскольку в некоторых странах, включенных в обзор, дополнительные данные о погибших от COVID-19 отсутствовали.

На первом месте по количеству осиротевших детей находится Мексика — более 141,1 тысячи. В Бразилии родителей и/или старших родственников потеряли свыше 130,3 тысячи несовершеннолетних. На третьем месте находится США — 113,7 тысячи детей. РФ также вошла в глобальный обзор: по оценкам ученых, в нашей стране родителей, бабушек и дедушек потеряли более 29,7 тысячи детей.

Авторы исследования сообщили, что до пандемии во всем мире насчитывалось 140 миллионов сирот, и COVID-19 серьезно усугубил эту проблему. Такие дети подвергаются огромному риску бедности, физического и сексуального насилия и проблем со здоровьем, особенно если попадают в интернаты и детские дома.

«Нам нужно действовать как можно быстрее, потому что каждые 12 секунд ребенок теряет своего опекуна из-за COVID-19», — заключили ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / Елена Малышева обрушилась с критикой на полных пенсионеров

01.07 / Отказались соборовать – Личное мнение

12.10 / Мнение: КНР и АРЕ – мосты будущего

23.05 / Сухая кожа на локтях и пятках? Кожа и волосы отблагодарят за масло манго

24.10 / Не вылечим, так помучаем: 7 необычных древних медицинских методов

07.04 / Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова, Варвара Шмыкова с сыном и другие на премьере мультфильма “100% волк”

28.09 / В Кремле встревожены обострением конфликта в Нагорном Карабахе

14.09 / История энфилдского полтергейста

19.05 / Скандалы: DarkSide озолотилась на шантаже

23.02 / Мнение: День скорби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика