Более 1,5 миллиона детей во всем мире потеряли родителей, бабушек и дедушек из-за COVID-19



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Используя метод математического моделирования ученые из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные о смертности из-за COVID-19 с марта 2020 года по апрель 2021 года, чтобы оценить, сколько несовершеннолетних осиротели или потеряли бабушек и дедушек. Результаты обзора опубликованы в журнале The Lancet.

По оценкам исследователей, в первые 14 месяцев пандемии более 1 миллиона детей лишились одного или обоих родителей. Еще примерно 500 тысяч потеряли бабушку или дедушку, которые жили с ними в одном доме и заботились о них. Ученые отметили, что смерть пожилых членов семьи может быть не менее травматичной для ребенка, поскольку бабушки и дедушки все больше участвуют в жизни внуков, в том числе финансово.

В целом, количество детей, потерявших родителей или старших родственников, достигло 1,562 миллиона. Ученые отметили, что это очень приблизительные данные и они скорее всего занижены, поскольку в некоторых странах, включенных в обзор, дополнительные данные о погибших от COVID-19 отсутствовали.

На первом месте по количеству осиротевших детей находится Мексика — более 141,1 тысячи. В Бразилии родителей и/или старших родственников потеряли свыше 130,3 тысячи несовершеннолетних. На третьем месте находится США — 113,7 тысячи детей. РФ также вошла в глобальный обзор: по оценкам ученых, в нашей стране родителей, бабушек и дедушек потеряли более 29,7 тысячи детей.

Авторы исследования сообщили, что до пандемии во всем мире насчитывалось 140 миллионов сирот, и COVID-19 серьезно усугубил эту проблему. Такие дети подвергаются огромному риску бедности, физического и сексуального насилия и проблем со здоровьем, особенно если попадают в интернаты и детские дома.

«Нам нужно действовать как можно быстрее, потому что каждые 12 секунд ребенок теряет своего опекуна из-за COVID-19», — заключили ученые.