Сумку, из-за которой из аэропорта Львова эвакуировали людей, вывезли и подорвали – в ней оказался ноутбук

Утром 21 июля сообщалось, что в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности Международного аэропорта Львов о том, что на территории аэропорта “обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка”.

Из-за полученного сообщения с территории аэропорта эвакуировали более 300 человек.

“Полицейские обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов не обнаружили. Подозрительную сумку, в которой могла быть взрывчатка, вывезли и обезвредили за пределами здания аэропорта. Предварительно, взрывчатки в сумке не обнаружено”, – сообщили в полиции.

ZAXID.NET со ссылкой на свои источники в полиции сообщает, что детектор взрывчатки по обследованию сумки дал позитивный сигнал. После того, как сумку взорвали, в ней нашли остатки ноутбука.

Издание отмечает, что аэропорт уже возобновил работу.

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